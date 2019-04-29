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İşte Türkiye'nin yeni taarruz helikopteri: Atak-2

29.04.2019 10:29

Atak-2 olarak bilinen Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, ilk kez IDEF'19'da vitrine çıkacak. TUSAŞ, sözleşmesinin imzasının üzerinden geçen yaklaşık 2 aylık sürede helikopterin tam boy modelini hazırladı.


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