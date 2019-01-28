İşte Türkiye'de sağlıkta dönüşümün yolculuğu

Geçmişte Türkiye'nin yaşadığı en büyük sorunlardan biri de sağlık alanındaydı. Sorun o kadar büyüktü ki yaşananlar vatandaşın devlete olan güvenini sıfıra indirmişti. Her alanda zorlu günler geçiren Türkiye, son yıllarda ise çok değişti. Türkiye hem sağlıkta reform yaptı, hem de güçlü bir devlet olmayı başardı. Sağlıkta 180 derece dönüşüm yaşandı. Öyle ki kış mevsiminde evlerinde mahsur kalan hastaların ayağına helikopterler gitti. Devlet her şeyiyle seferber oldu olmaya da devam ediyor. İşte Türkiye'de sağlık hizmetinde gelinen son nokta...
İşte Türkiye'de sağlıkta dönüşümün yolculuğu28 Ocak 2019, Pazartesi
- İmamoğlu'nun proje hırsızlığı tam gaz devam!
- Celal Şengör skandalda ısrarcı!
- CHP üst üste gelen istifalarla sarsılıyor! Partideki kriz devam edecek mi?
- Tuzla'da gemide yangın: Yaralılar var
- Adana'da intihar eden Emine Karadağ 'Mavi Balina' kurbanı çıktı (Mavi Balina nedir?)
- CHP'li Tunç Soyer babası hakkında sorulan soruya cevap veremedi
- Müge Anlı son bölümde Yeşilçam filmlerini aratmayacak hayat hikayesi! 28 Ocak Müge Anlı son bölüm izle
- CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer kim?
- Güngören'de bir fabrikada yangın çıktı
- Bakan Pekcan’dan market fiyatlarındaki artışa ilişkin açıklama!
- İyice şaşırdılar! Yılmaz Özdil'in kitabı fanusa konulup ziyarete açıldı
- Başkan Erdoğan'dan operasyon mesajı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.