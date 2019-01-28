İşte Türkiye'de sağlıkta dönüşümün yolculuğu 28 Ocak 2019, Pazartesi

Geçmişte Türkiye'nin yaşadığı en büyük sorunlardan biri de sağlık alanındaydı. Sorun o kadar büyüktü ki yaşananlar vatandaşın devlete olan güvenini sıfıra indirmişti. Her alanda zorlu günler geçiren Türkiye, son yıllarda ise çok değişti. Türkiye hem sağlıkta reform yaptı, hem de güçlü bir devlet olmayı başardı. Sağlıkta 180 derece dönüşüm yaşandı. Öyle ki kış mevsiminde evlerinde mahsur kalan hastaların ayağına helikopterler gitti. Devlet her şeyiyle seferber oldu olmaya da devam ediyor. İşte Türkiye'de sağlık hizmetinde gelinen son nokta...