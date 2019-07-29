İşte Türkiye ve ABD arasındaki 100 milyar $’lık yol haritası 29.07.2019 10:29

Türkiye ile ABD arasında hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacminin yol haritası çizildi. SABAH’ın ulaştığı 300 sayfalık raporda 8 sektör öne çıktı. Otomotiv, tekstil, havacılık, beyaz eşya, mücevherat, yapı malzemeleri, mobilya ve turizmde büyük potansiyel var.