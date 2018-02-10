Yol Durumu

İşte Türk jetlerinin terör hedeflerini vurma anı

09 Şubat 2018, Cuma
Türk jetleri Afrin'de 19 hedefi böyle imha etti. İşte o anlar...
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