İşte Trump’ın görüştüğü terörist Şahin Cilo 15.10.2019 15:59

Barış Pınarı Harekatı ile köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından 'Şahin Cilo' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü ortaya çıktı. Şahin Cilo daha önce de Birleşmiş Milletler ile masaya oturmuş, bir anlaşma imzalamıştı. Peki 'Şahin Cilo' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin, kim?

Türkiye güney sınırındaki terör tehdidine karşı Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı, başarılı bir şekilde devam ediyor.

Şanlı Türk askeri, terör koridorlarını parçalarken Trump, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından biri olan 'Şahin Cilo' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin ile görüştü.

Senatör Graham, Trump'ın telefonla görüştüğü PKK'lı teröriste ise şu mesajları verdiğini açıkladı:

- Türkiye'nin operasyonunu engellemek için elimden geleni yapıyorum.

- DEAŞ'lı mahkumları serbest bırakmayın.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi olarak atadığı ve Trump döneminde de bir süre görevine devam edip 31 Aralık 2018'de istifa eden Brett McGurk de Ferhat Abdi Şahin ile yüz yüze görüşmüştü.

Ankara Yönetimi bu temasa çok sert tepki gösterirken, ABD'li üst düzey komutanlar daha sonra da birçok kez PKK'lı teröristle temasa geçmişti.

Ferhat Abdi Şahin, 28 Ekim 2015'ten beri İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 'en çok aranan teröristler listesi'nin kırmızı kategorisinde dokuzuncu sırada yer alıyor.

Bakanlık bu terörist için 4 milyon liraya kadar para ödülü verileceğini açıklamıştı.