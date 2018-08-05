İşte Trump ile Evanjelikler arasındaki o ilişki 05 Ağustos 2018, Pazar

ABD'li Evanjelik papaz Brunson'un Türkiye'de tutuklanmasının ardından Türkiye ile ABD arasında yaşanan krizde Evanjeliklerin büyük rol oynadığı ve perde arkasında Trump'ı onların yönettiği ortaya çıkmıştı. Bu iddiayı her geçen gün daha da güçlendiren yeni belgeler ortaya çıkmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın başkan adayı olduğu dönemde Evanjelik din adamlarının toplanarak Trump'ın başkan olması için dua ettiği ortaya çıktı. Aynı şekilde Trump başkan olduğunda da Oval Ofis'te başkanlık kutlamasını ve duasını Evanjelikler ile birlikte yapmıştı. Evanjelikler ABD üzerinde olduğu kadar İsrail üzerinde de etkili bir grup olarak biliniyor.