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İşte Trabzon'daki Pegasus uçağının kaza anı

14 Ocak 2018, Pazar
Trabzon Havaalanı'nda iniş yaptığı sırada pistten çıkarak uçuruma düşen Pegasus Havayolu'na ait uçağın kaza görüntüleri ortaya çıktı. İşte o anlar...
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