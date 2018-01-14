İşte Trabzon'daki Pegasus uçağının kaza anı

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Trabzon Havaalanı'nda iniş yaptığı sırada pistten çıkarak uçuruma düşen Pegasus Havayolu'na ait uçağın kaza görüntüleri ortaya çıktı. İşte o anlar...
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