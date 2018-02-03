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İşte teröristlerden temizlenen o belde

02 Şubat 2018, Cuma
PYD/PKK teröristlerinden temizlenen Bülbül beldesini ilk kez A Haber görüntüledi.
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