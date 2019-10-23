Haberler Web TV İşte terörden temizlenen Rasulayn!

İşte terörden temizlenen Rasulayn!

23.10.2019 15:30

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, özel izinle girdiği Rasulayn’da son durumu izleyicilere aktardı. Teröristlerin ilçeden çekilirken çok sayıda binayı tahrip ettiği ve duvarlardaki mermi izleri dikkatlerden kaçmadı.


A Haber ekibi, terör örgütü PYD/PKK'dan Barış Pınarı Harekatı ile temizlenen Rasulayn şehir merkezine girdi. Şehir merkezindeki teröristlerin karargah olarak kullandığı belediye binasına Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri tarafından Türk bayrağı asıldı. Rasulayn kent merkezinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve SMO birlikleri tarafından geniş güvenlik tedbirleri alındığı da görüldü.

MERMİ İZLERİ DİKKAT ÇEKTİ
YPG'li teröristlerin çekildiği Resulayn'da binaların duvarlarındaki mermi izleri dikkat çekti. Teröristlerin ilçeden çekilirken çok sayıda binayı tahrip ettiği gözlerden kaçmadı.

MAYIN ARAMASI YAPILIYOR
Özel yayın sırasında Mehmetçiğin detektörle mayın araması yaptığı görüldü.

PATLAYICILAR İMHA EDİLDİ
Bu arada YPG'li teröristlerin ilçeye tuzakladığı 200 el yapımı patlayıcının imha edildiği belirtildi.

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