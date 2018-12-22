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İşte terör tünelleri

22 Aralık 2018, Cumartesi

A Haber muhabiri terör örgütünün yerin altına kazdığı tünelleri görüntüledi. Bu tüneller uluslarası desteği de gözler önüne serdi. İşte yerli ve milli silahlarla vurulan o tüneller...


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