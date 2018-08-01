İşte terör sevici Selahattin Demirtaş'ı koruyanlar! 01 Ağustos 2018, Çarşamba

Skandal bir ittifak ile bir araya gelen şer odağı, el birliği ile PKK'nın siyasal uzantısı HDP'yi Meclis'e soktular. Her fırsatta terör sevici Demirtaş'a destek olan bu ittifak, yaptığı açıklamalarla da ihanetin boyutunu gözler önüne serdiler... İşte kirli ittifakın kanıtı o görüntüler...