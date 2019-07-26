İşte terör örgütü PKK/PYD’nin uyuşturucu üretim merkezi ve pazarı 26.07.2019 01:47

Terör örgütleri uyuşturucu ticaretini nasıl yönlendiriyor? Nasıl finanse ediliyor? Narkotik operasyonları 21. yüzyılda değişen savaş tanımı ve terör örgütleri üzerinden yürütülen vekalet savaşları sömürgeci ülkelerin uyuşturucu trafiğine nasıl destek olduğunu gözler önüne seriyor. Terör örgütü PKK/PYD uyuşturucudan yılda yaklaşık bir buçuk milyar dolar gelir sağlıyor. İşte terör örgütü PKK ve uluslararası uyuşturucu trafiği ile ilgili ve bu uyuşturucuyu hangi ülkelerde pazarladığına dair A Haber’in çarpıcı bir anlatımla masaya yatırdığı analiz haberi…