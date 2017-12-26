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İşte taşeron düzenlemesinin ayrıntıları

25 Aralık 2017, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve son yayınlanan KHK ile birlikte resmileşen taşeron düzenlemesi ile ilgili ayrıntıları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu A Haber ekranlarında açıkladı. İşte taşeronla ilgili o detaylar...
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