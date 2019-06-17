İşte tarihi yayının özeti! Yıldırım çarptı 17.06.2019 00:40

23 Haziran İstanbul seçimi öncesinde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında soruları yanıtladı. Yıldırım, "Benim oyum, CHP adayına yazılıyorsa veya bir başka adaya yazılıyorsa bu çalınmadır. Bunun başka bir izahı yok" dedi. Binali Yıldırım, "Biz çok istemedik tekrarlanmasını. Hala ısrarla söylüyorum, CHP tamamının sayılmasına direnmeseydi bu seçim bugün tekrarlanmayacaktı." ifadesini kullandı. İmamoğlu ise Ordu Valisi'ne hakaret ettiğini ortaya çıkan görüntülere rağmen bir kez daha inkar etti. Binali Yıldırım, "CHP konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü ve belediyelerin burs vermesini artık imkansız hale getirdi. Ekrem Bey nasıl burs verecek merak ediyorum, veremez." diye konuştu.