İşte Suriye'de YPG/PYD'nin Süryanilere olan zulmü

İSKV'nin "Suriye'de PYD/YPG, Süryanilere baskı yapıyor" açıklamasının ve Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyonunu desteklediğini belirtmesinin ardından akıllara yeniden PYD/YPG'nin Suriye'deki zulmü geldi. Ortaya çıkan görüntülerde PYD/YPG'nin Kamışlı'daki Süryani okullarını kapatma kararını protesto eden Hrıistiyanların Suriye bayrakları ile "Burası Suriye" diye bağırırarak protesto ettiği görülüyor.
İşte Suriye'de YPG/PYD'nin Süryanilere olan zulmü21.08.2019 12:25
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