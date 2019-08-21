İşte Suriye'de YPG/PYD'nin Süryanilere olan zulmü 21.08.2019 12:25

İSKV'nin "Suriye'de PYD/YPG, Süryanilere baskı yapıyor" açıklamasının ve Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyonunu desteklediğini belirtmesinin ardından akıllara yeniden PYD/YPG'nin Suriye'deki zulmü geldi. Ortaya çıkan görüntülerde PYD/YPG'nin Kamışlı'daki Süryani okullarını kapatma kararını protesto eden Hrıistiyanların Suriye bayrakları ile "Burası Suriye" diye bağırırarak protesto ettiği görülüyor.