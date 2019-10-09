İşte Suriye'de vurulacak noktalar! Tek tek belirlendi 09.10.2019 10:57

Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı operasyon hazırlıklarında sona gelinirken, ABD askerleri de Türkiye'nin vuracağı noktaları terk etti. Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyonda TSK'nın vuracağı PKK üsleri, karargahları, eğitim yerleri ve silah depolarını tek tek belirledi.

Fırat'ın doğusu ve Münbiç'ten PKK'lı teröristleri temizleyecek Barış Pınarı Harekâtı'nda geri sayım sürüyor. Savaş uçakları önceki gece Irak'ın Suriye'ye açılan kapısı Semelka ile Malikiye'de örgüt hedeflerini bombalarken, hazırlıkları tamamlanan kapsamlı harekât için ABD askerlerinin tamamının sınırdan uzak güney bölgelere çekilmesi bekleniyor. ABD Başkanı Trump, 50 kadar askerin bölgeden uzaklaştığını kaydetti. Pentagon desteğiyle hudut hattında birçok tünel-mevzi kazan PKK/YPG'liler ise büyük oranda varlıklarını koruyor. Türk ordusu, ilk etapta Tel Abyad ile Rasulayn arasındaki 120 kilometrelik cephede başlayacak operasyon için eller tetikte bekliyor. Barış Pınarı'nın işaret fişeği olacak hava harekâtı ve eşzamanlı yürütülecek obüs/tank atışları için koordinatlar tamamlandı. PKK üsleri, karargahları, eğitim yerleri ve silah depoları tek tek belirlendi. Terör hedeflerine yönelik yoğun bombardıman sonrası TSK ile Suriye Milli Ordusu, Akçakale-Ceylanpınar'ın karşısında en az 32 kilometre derinlikte operasyon icra edecek.

MSB, "Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır." mesajını önceki harekatlara katılan tankların görüntüsü eşliğinde paylaştı.

ÖLÜRSEM ŞEHİT KALIRSAM GAZİ

Harekât için bütün hazırlıkların tamamlandığını bir kez daha duyuran Milli Savunma Bakanlığı (MSB) , "TSK sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur/güvenliğine yönelik tehdit/tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla mücadeleye hazırdır." açıklaması yaptı. MSB bir başka paylaşımında da "TSK, PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır." mesajını paylaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise güvenli bölgenin mutlaka oluşturulacağını belirterek şu mesajı verdi: "Türkiye hem güney sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerine haddini bildirecek hem de Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerine fırsat sağlayacaktır. Uluslararası camiaya mesajımız nettir. Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir. Türkiye kendi yolunu kendi belirler. Türkiye, hiçbir şartta sınırlarının yanı başında terör koridoru ya da terör devleti oluşturulmasına müsaade etmez. Bedeli ne olursa olsun."

ARAZİ DÜMDÜZ ÖSO DAHA EĞİTİMLİ

Sınır hattında ilk olarak 120, sonrasında 450 kilometrelik bölgenin teröristlerden temizleneceği Barış Pınarı, cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonu olacak. Fırat'ın doğusunda arazi yapısı ve iklim koşullarının Mehmetçik için avantaj olduğu belirtiliyor. Çünkü sözkonusu bölge, dağlık Afrin'in aksine dümdüz bir yapıya sahip ve meskûn mahaller de sınırda bulunuyor. TSK obüslerinin 40 kilometrelik menziliyle hava harekâtına bile gerek bırakmayacak olması da teröristlerin imhasını kolaylaştırıyor. Obüslere ek olarak çok namlulu roket atar mermileri 100 kilometreye kadar istenen hedefi vurabiliyor. Mehmetçiğin arazideki yoldaşı Suriye Milli Ordusu ise Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarına nazaran daha eğitimli durumda. Tüm bu unsurların Barış Pınarı'nı önceki operasyonlardan daha kolay hale getirmesi bekleniyor. Öte yandan ABD'lilerle irtibat için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi, operasyon süresince çalışır durumda olacak. Misyonu değiştirilen merkez, sahada olası kazaların önlenmesi ve gelişen durumlara karşı alınması gereken tedbirlere yoğunlaşacak.

KOMANDO AKINI

Milli Savunma Bakanlığı'nın "Engel tanımaz aşarız" başlığıyla yayınladığı videoda Mehmetçiğin zorlu eğitim süreci gözler önüne serildi. Barış Pınarı Harekâtı'nda görev alacak özel birliklerin sınır hattına intikali sürüyor. Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen komando, zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe araçlarından oluşan konvoy, Kilis kent merkezinden geçerek güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa yönüne doğru ilerledi. Bir grup komando ise bölgeye otobüslerle sevk edildi.

COŞKULU KARŞILAMA

Şanlıurfa'ya çeşitli illerden gelen askeri araçlardan oluşan yaklaşık 130 araçlık konvoy, sınır hattındaki Akçakale ilçesine akşam saatlerinde ulaştı. Konvoyun ilçeye girişi sırasında bazı vatandaşlar arabaların kornalarını çalarak, bazıları da el sallayarak sevgi gösterisinde bulundu.