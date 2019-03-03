İşte SP'nin her defasında inkar ettiği dörtlü çetenin kanıtı

Her defasında zillet ittifakını yalanlamaktan vazgeçmeyen Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun kirli oyunu yine gözler önüne serildi. HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, Adıyaman’da Saadet Partisi'nin adayı Ahmet Faruk Ünsal’ı destekleyeceklerini açıkladı. İttifakın bir başka delili ise, CHP, Adıyaman'da aday çıkarmayarak Saadet'in adayını destekledi. Ordu'da ise daha farklı bir tezgahla ittifak yapıldı. İYİ Parti'nin Ordu Belediye Başkan adayının, FETÖ ile yakın ilişkisi olduğu bilinen İdris Naim Şahin olacağı iddiaları İYİ Parti'de gerginliğe neden olmuştu. Bunun üzerine İP taklacıyı Saadet'e pasladı ve bir kez daha kirli ittifak kanıtlanmış oldu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir programda kendisine telefonla dinletilen bir ankette, partisinin CHP, İYİ Parti ve HDP ile anılması üzerine "şerefsizlik" çıkışını yaptı.
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