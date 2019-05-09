Haberler Web TV İşte sosyal medyada herkesin paylaştığı o mesaj

İşte sosyal medyada herkesin paylaştığı o mesaj

09.05.2019 10:33

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Adayı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla başlayan "Her şey güzel olacak" mesajının ardından yayınlanan bir mesaj paylaşım rekoru kırıyor. Mektupta, sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya eleştiriliyor, Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekiliyor.


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