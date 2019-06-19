İşte saniye saniye Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya'nın otel görüşmesi | İmamoğlu - Küçükkaya otel videosu izle 19.06.2019 07:20

Son dakika haberi... CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile gazeteci İsmail Küçükkaya'nın otel odasındaki buluşma videosu ortaya çıktı. 13 Haziran günü saat 13.09’da başlayan skandal görüşmenin 13.55’te sona erdiği, önce Küçükkaya’nın odadan ayrıldığı görüldü. İsmail Küçükkaya ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun sır görüşmesinde neler konuşuldu? İsmail Küçükkaya, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na ortak yayın öncesi otel odasında buluşarak soruları mı verdi? Küçükkaya ile İmamoğlu neden gizli gizli görüştü? İşte 46 dakikalık sır görüşmenin videosu ve çarpıcı detaylar... .

Küçükkaya ve İmamoğlu'nun "15-20 dakika" dediği toplam görüşme trafiğinin ise 101 dakikayı bulduğu ortaya çıktı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, dün akşam TRT Haber ekranlarına çıkan CHP adayı, yalan atma geleneğini sürdürdü. SABAH Yazarı Şebnem Bursalı'nın, "Otelde Küçükkaya ile kaç dakika görüştüğünüz" sorusuna, pişkince "2-3 dakika" diye cevap verdi.

Küçükkaya ile Taksim'de bir otelde görüştüklerini aktaran İmamoğlu, "O gün proje tanıtımım vardı. 2-3 dakika görüştük. 'Bir talebiniz var mı' dedi. Dedim 'Yok, istediğinizi sorabilirsiniz.' Küçükkaya beni arayıp 'Sizinle görüşeceğim' deseydi kabul etmezdim. Sizinle görüştükten sonra Yıldırım'la da görüşeceğim' dediği için kabul ettim" diye konuştu.



RAKİBİNİ PARLAT BİNALİ YILDIRIM'I ENGELLE

CHP adayının moderatör İsmail Küçükkaya ile otelde yaptığı gizli ön görüşmede, Ekrem İmamoğlu'nun parlatılması, Binali Yıldırım'ın konuşmasının ve projelerini anlatmasının engellenmesi stratejisi üzerinde durulduğu iddia edildi.



CHP adayı ve Küçükkaya'nın, açık oturumdan üç gün önce Taksim'de bir otelde görüştüklerini ortaya çıkaran SABAH, tezgahı kurgulayan CHP'liler ile FOX TV ekibinin kirli planını deşifre etmeyi sürdürüyor. Görüşmenin deşifre olmasından sonra paniğe kapılan CHP adayının danışmanları, televizyonlara ve yandaş internet sitelerine yaptıkları açıklamalarla "Küçükkaya İmamoğlu ile görüştüğü gün Binali Yıldırım'la da görüşmek istedi ancak Yıldırım istemedi. Görüşmeler Yıldırım'ın danışmanları üzerinden yürütüldü" algısı oluşturma yarışına girdikleri anlaşıldı. Sonradan yapılan açıklamalar, Yıldırım'a böyle bir öneri getirilmediğini, Küçükkaya ile İmamoğlu görüşmesinin gizlilik içinde yapıldığını kanıtladı.



MÜLTECİ HAZIRLIĞI

Küçükkaya ve CHP adayının yayın süresince sergiledikleri hal ve hareketler, önceden belirledikleri ortak bir strateji doğrultusunda hareket ettikleri izlenimini doğurdu. Bunlardan en can alıcı olanı, söyleşi İstanbul kentinin sorunları üzerine yapılacağı halde, CHP adayının bazı konulara, kartonlar üzerine yapılan grafiklerle hazırlık yapmış olmasıydı. Örneğin CHP adayı son derece spesifik bir konu olan Suriyeli mülteciler konusuna, ciddi bir hazırlık yaparak gelmişti. Bu hazırlıklar, CHP adayına soruların önceden verilmiş olduğu ya da moderatörle birlikte hazırlandığı izlenimini kuvvetlendirdi.



KREŞ SORUSUNA ENGEL

İmamoğlu'nun, kendisine sorulmasını hazetmediği en kritik sorulardan biri, belediye başkanlığı yaptığı 5 yıllık süre içinde Beylikdüzü'nde, vaatlerinin büyük bölümünü yerine getirmemiş olması. Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde vaatlerini gerçekleştiremediğini söyledi ve "Ekrem Bey 12 kreş vaadinde bulunmuş ama 1 tane yapmış" dedi. İsmail Küçükkaya, burada hemen Binali Yıldırım'ın sözünü kesti ve söz konusu kreş konusunu Ekrem İmamoğlu'na soracağına söyledi. Ancak bu soru İmamoğlu'na sorulmadı.

Küçükkaya Yıldırım'a, "İzmir Belediye Başkan adaylığı yaptınız. Yarışı kaybettiniz. 31 Mart'ta da seçimi geride bıraktınız. Kaybettiniz, kazandınız demem ama geride bıraktınız. Bunun analizini yaptınız mı?" diye sordu.. Küçükkaya, Yıldırım'ı İzmir'de oyunu arttırması ve İstanbul'da seçimlerin tamamlanmamasına rağmen başarısızlıkla suçlaması tepki çekti.



PROJE YERİNE POLEMİK

Küçükkaya ile CHP adayının önceden birlikte çalıştıklarının en önemli ibarelerinden biri de İstanbul'un sorunlarının ve çözüm önerilerinin gündeme getirilmek istenmemesi izlenimi oldu. Binali Yıldırım'ın projelerinden bahsetmeye başladığı anlarda, moderatörün sık sık "Onlara sonra geleceğiz" diyerek sözünü kesmesi dikkatlerden kaçmadı. 3 saatlik program boyunca, Binali Yıldırım'ın sözü 26 kez, Ekrem İmamoğlu'nun sözü 10 kez kesildi. Örneğin Binali Yıldırım, 1990'larda CHP'nin İstanbul'u nasıl yönettiği konusunu açamadı bile. Küçükkaya'nın, polemik oluşturacak konuları öne çıkarıp Ekrem İmamoğlu'nun kavgacı kimliğiyle puan almasını sağlamak istediği, Binali Yıldırım'ın ise CHP adayının yanlış verdiği bilgilerini düzelterek söz konusu tezgahı bozduğu gözlendi.



CHP ADAYININ SÖZÜNE 'BRAVO' DEDİ

Küçükkaya, programda CHP adayının bir sözünü "bravo" diye onayladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan "Moderatör adaylardan birine "bravo" mu dedi? Ben mi yanlış duydum?"diye sordu.



YILDIRIM YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİ

Binali Yıldırım'ın danışmanı Ömer Sertbaş katıldığı bir programda görüşmelerin akıbetini farklı anlattı:

Pazartesi günü İsmail Bey açıklandıktan sonra salı günü kendisiyle 15-20 dakikalık görüşme gerçekleştirdik. Henüz konu başlıklarını çalışmadığını ve hazırlık yapacağını söyledi. Kendisine güvendiğimizi belirten bir konuşma oldu. Görüşme yarım saat sürmedi. Detaylar ile ilgili bir görüşme olmadı.

Cuma günü akşamı bana İsmail Bey'in Ekrem Bey'le görüştüğü şeklinde bir duyum geldi. Bunun üzerine gece İsmail Bey'i ben aradım. O da bu görüşmeyi danışmanı ile yaptığını söyledi. "Ekrem İmamoğlu ile görüştüm ama yüzyüze görüşmedim. Danışmanıyla görüştüm" dedi. Onun üzerine "Madem Ekrem İmamoğlu ile görüştün, Binali Bey'le neden görüşmedin" dedim. Binali Bey'le sadece hayırlı olsun görüşmesi olmuştu. Bunun üzerine Binali Bey'le de 4-5 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptı.



SABAH