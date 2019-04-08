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İşte sandıktaki organize usulsüzlük

08.04.2019 17:32

31 Mart yerel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'nin sandık hırsızlığı gün yüzüne çıktı. İstanbul'un birçok ilçesinde AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın binlerce oyunu CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na yazan CHP'nin seçim öncesi organize olarak sandıklarda örgütlendiği ortaya çıktı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, ayrıntılarını canlı yayında açıkladı.


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