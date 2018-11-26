İşte Sancaktepe'de gerçekleşen kazada helikopterin düşme anı 26 Kasım 2018, Pazartesi

İstanbul Sancaktepe'de gerçekleşen elim kazada helikopterin düşme görüntülerine A Haber ulaştı. Türkiye'yi üzen kaza anı; A Haber ekranlarında saniye saniye görüntülendi...



OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Samandıra'daki askeri hava üssünden saat 10.32'de eğitim uçuşu için havalanan UH-1 tipi Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri helikopter, havalandıktan kısa bir süre sonra yaklaşık 2 kilometre kadar seyrettikten sonra, Sancaktepe İlçesi Topçular Caddesi Fırtına Sokak'ta bulunan dört katlı bir binanın çatısına çarparak düştü.

