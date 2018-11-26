İşte Sancaktepe'de gerçekleşen kazada helikopterin düşme anı

İstanbul Sancaktepe'de gerçekleşen elim kazada helikopterin düşme görüntülerine A Haber ulaştı. Türkiye'yi üzen kaza anı; A Haber ekranlarında saniye saniye görüntülendi...
OLAYIN GEÇMİŞİ
İstanbul Samandıra'daki askeri hava üssünden saat 10.32'de eğitim uçuşu için havalanan UH-1 tipi Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri helikopter, havalandıktan kısa bir süre sonra yaklaşık 2 kilometre kadar seyrettikten sonra, Sancaktepe İlçesi Topçular Caddesi Fırtına Sokak'ta bulunan dört katlı bir binanın çatısına çarparak düştü.
İşte Sancaktepe'de gerçekleşen kazada helikopterin düşme anı26 Kasım 2018, Pazartesi
İstanbul Sancaktepe'de gerçekleşen elim kazada helikopterin düşme görüntülerine A Haber ulaştı. Türkiye'yi üzen kaza anı; A Haber ekranlarında saniye saniye görüntülendi...
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