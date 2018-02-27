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İşte Salih Müslüm'ün tutulduğu bina

26 Şubat 2018, Pazartesi
Prag'da gözaltına alınan PKK/PYD elebaşı Salih Müslüm'ün tutulduğu binayı A Haber ekipleri görüntüledi. Müslüm, yarın bu binadan duruşmaya götürülecek.
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