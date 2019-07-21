İşte S-400 filosunun arması! Türkiye için tasarlandı 21.07.2019 20:48

S-400 hava savunma sistemlerinin Rusya’dan Türkiye’ye nakli sürüyor. Rus kargo uçaklarının getirdiği parçalar Mürted Üssü'nde hangarlara depolanıyor ve kısa süre içinde de montaj işlemi başlatılacak. Bu arada yeni bir gelişme yaşandı. S-400 filo personelinin kullanacağı logo tasarımı tamamlandı. İşte füze bataryasında görevli askerlerin kullanacağı o arma...