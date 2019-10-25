Haberler Web TV İşte rakamlarla Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesi

İşte rakamlarla Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesi

25.10.2019 01:26

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı TRT ortak yayınında gösterilen video Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesini verilerle ortaya koydu.


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