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İşte PYD'nin Afrin'deki Pentagon'u

12 Mart 2018, Pazartesi

Terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'de Pentagon binasına benzer gizli bir üs inşa ettiği ortaya çıktı.

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