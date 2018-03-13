İşte PYD'nin Afrin'deki Pentagon'u

Terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'de Pentagon binasına benzer gizli bir üs inşa ettiği ortaya çıktı.
İşte PYD'nin Afrin'deki Pentagon'u12 Mart 2018, Pazartesi
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