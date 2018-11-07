ASELSAN, tank ve zırhlı araçlara yönelik "çelik" anlamına gelen PULAT isimli yeni bir aktif koruma sistemi geliştirme projesini tamamladı. Tankların kendini koruması için TÜBİTAK SAGE ile Aselsan’ın ortak geliştirdiği PULAT, anti-tank tehditlerini tanka temas gerçekleşmeden önce havada bertaraf ediyor. Görüntülerde Pulat Aktif koruma sisteminin RPG ve Konkurs ATGM'ye karşı test görüntüleri yer alıyor.
İşte PULAT'ın ilk test görüntüleri! Anında yok etti07 Kasım 2018, Çarşamba
- Sokak ortasında korkunç görüntü
- Dolmabahçe Meydanı’nda intihar girişimi...Ekipleri harekete geçiren şahıs tanıdık çıktı
- Ereğli'de can pazarı! 4 yaralı var...
- İşte PULAT'ın ilk test görüntüleri! Anında yok etti
- CHP'nin başkanı ama yerel yönetimlerinden haberi yok! Kılıçdaroğlu'ndan bir gaf daha
- Müge Anlı'da erkek sevgilisi olduğu ortaya çıkan Murat Tekin'in cansız bedenine ulaşıldı!
- Başkan Erdoğan İstanbul'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Yıl açılışında konuştu
- İstanbul'un göbeğinde tarih talancılarının silahlı saldırısı
- Dairede yüklü miktarda kokain, skunk ve "torbacı defteri" ele geçirdi
- Otomobil gölete uçtu; sürücü öldü, arkadaşı kurtuldu
- 'Arabayı satsan bu cezayı ödeyemezsin' sözü gerçek oldu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.