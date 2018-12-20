BBC'nin HARDTalk programına konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Stephen Sackur'ın sorularını yanıtladı. Programdaki açıklamaları sansürlenen Prof. Aybet, yayınlanmayan o bölümleri Twitter hesabından paylaştı.
İşte Profesör Gülnur Aybet'in BBC'de sansürlenen sözleri!20 Aralık 2018, Perşembe
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