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İşte Profesör Gülnur Aybet'in BBC'de sansürlenen sözleri!

20 Aralık 2018, Perşembe

BBC'nin HARDTalk programına konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Stephen Sackur'ın sorularını yanıtladı. Programdaki açıklamaları sansürlenen Prof. Aybet, yayınlanmayan o bölümleri Twitter hesabından paylaştı.


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