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İşte polisimizin kullanacağı Canik

12 Ekim 2017, Perşembe
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bizim polisimiz yabancı silah kullanmayacak, artık kendi silahımızı kullanacağız" dedi. İşte Türk polisinin kullanacağı Canik...
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