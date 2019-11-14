İşte Polis Özel Harekatı'nın bir günü! 14.11.2019 14:28

Polis Özel Harekat yeri geliyor şehir içinde yeri geliyor şehir dışında hatta zaman zaman öyle oluyor ki sınır ötesi operasyonlara bile katılıyor. Özel Harekat Polisleri sevdiklerini, canlarını burada bırakıp diğer kolluk kuvvetleri gibi aynı vatan için mücadele ediyorlar. Peki bir Özel Harekat Polisi operasyon dışında neler yapıyor biliyor musunuz? İşte Özel Harekat Polislerinin bir günü…