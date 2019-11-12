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İşte PKK/YPG'deki yabancı teröristler!

12.11.2019 15:02

Türkiye'nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na terörü destekleyen bazı Avrupa ülkeleri tepki göstermişti. Bu tepkinin sebebi PKK'nın Suriye kolu olan YPG saflarında kendi vatandaşlarının da yer almasıydı. Barış Pınarı Harekatı devam ederken son olarak da YPG üniformalı bir Alman vatandaşının görüntüleri ortaya çıktı.


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