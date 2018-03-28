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İşte PKK'nın Sincar'daki kampları!

27 Mart 2018, Salı

Irak'ta Kerkük merkezli yayın yapan Türkmeneli Televizyonu, adı bir süredir askeri operasyonla anılan Sincar'a girdi. Burada adını YBŞ olarak değiştiren PKK'lıların eğitim kamplarını görüntüledi.

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