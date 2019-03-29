A Haber Televizyonu'nda yayınlanan ve Hikmet Öztürk'ün sunduğu "Satır Arası" programında; PKK/KCK terör örgütüyle iltisaklı olan 336 kişinin bölgelere ve illere göre dağılımı Türkiye haritasında gösterildi. Programda; Marmara Bölgesi’nde 48; Ege Bölgesi’nde 28; Akdeniz Bölgesi’nde 35; Karadeniz Bölgesi’nde 2; İç Anadolu Bölgesi’nde 16; Doğu Anadolu Bölgesi’nde 116 ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 91 kişinin PKK/KCK terör örgütüyle iltisaklı olduğu, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nden meclis üyesi adayı gösterildiği ifade edildi. Programda; 2014 yerel seçimlerinde Hakkari’de yüzde 1.43 oy alan CHP’nin listelerinde örgütle iltisaklı 27 kişiyi aday yaptığı, aynı ilde örgütle bağlantılı 4 kişinin de İYİ Parti’den aday olduğu ifade edildi. Giresun ve Trabzon’da; PKK/KCK terör örgütü iltisaklı birer kişi Saadet Partisi’nden aday gösterildi.
İşte PKK/KCK terör örgütüyle iltisaklı olan 336 kişinin bölgelere ve illere göre dağılımı!29.03.2019 01:30
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