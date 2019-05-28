İşte "Pençe" harekatının perde arkası 28.05.2019 14:08

Dün öğle saatlerinde sınırlarımızdan topçu atışlarıyla başlayan operasyon savaş uçaklarının Hakurk bölgesini vurmasıyla devam etti. Saatler 20.00'yi gösterdiğinde Türkiye'den kalkan helikopterler komando tugayını bu bölgeye indirdi ve "Pence Harekatı" başladı. İşte bu operasyonun perde arkası...

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Pençe Operasyon Planı'nda dün akşam Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerin yuvalandıkları yerlerle ilgili yoğun planlama ve hazırlık çalışmalarının ardından düğmeye basıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden gece boyunca sevk ve idare edilen harekat, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait ateş destek vasıtalarının atışları ile başladı.

SIZMA NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Hedeflerin ateş altına alınmasının ardından bölgeye komando birlikleri sevk edildi. Bölgeye yönelik özel olarak eğitilmiş komandolar helikopterle alana indirildi. Gece harekat yapacak şekilde donanıma sahip uzman erbaşlardan oluşan komando birlikleri, hedeflerin imhasına yönelik sızma harekatı gerçekleştirdi.