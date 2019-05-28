İşte Pençe harekatından ilk fotoğraflar

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik harekat başlatıldı. Operasyondan ilk kareler geldi...
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik harekat başlatıldı. Operasyondan ilk kareler geldi...
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