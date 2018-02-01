İşte Öztürk Yılmaz'ın yalanları ve gerçekler

18 / 3
12 / 1
13 / -2
-1 / -8
11 / -2
14 / 1
11 / -1
20 / 10
-3 / -8
5 / 0
17 / 3
16 / -3
19 / 0
11 / -2
3 / -4
15 / -1
7 / -3
2 / -4
12 / -2
12 / -2
18 / 0
16 / 4
10 / -4
10 / -2
15 / 3
11 / -3
17 / 0
15 / 0
9 / -4
8 / 0
0 / -5
13 / -2
11 / 0
12 / 6
5 / -2
4 / -8
15 / 3
9 / 0
11 / -2
13 / 4
16 / 5
14 / 3
16 / 0
6 / -5
-2 / -9
13 / -3
8 / -6
11 / -2
14 / 1
10 / -3
14 / 2
17 / 4
9 / -1
12 / -3
10 / -2
15 / 2
9 / 4
16 / 8
12 / 0
6 / -2
9 / -2
8 / -5
12 / 5
17 / 3
11 / 6
18 / 1
14 / 5
11 / 2
10 / 4
4 / -3
13 / 3
7 / 1
13 / 3
10 / -1
11 / 6
9 / -4
13 / -1
4 / -3
16 / 2
8 / -5
15 / 3
Chp’li Öztürk Yılmaz’ın çıktığı kürsüde Musul’da yaşananlar hakkında söylediği yalanlar bir bir gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. İşte o yalanlar ve gerçekler...
kalan karakter 1000
Bu zat-ı muhterem için düğmeye basıldı galiba.
Serefsizsin
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.