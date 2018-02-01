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İşte Öztürk Yılmaz'ın yalanları ve gerçekler

31 Ocak 2018, Çarşamba
Chp’li Öztürk Yılmaz’ın çıktığı kürsüde Musul’da yaşananlar hakkında söylediği yalanlar bir bir gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. İşte o yalanlar ve gerçekler...
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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T&#252;rkiyem Türkiyem

Bu zat-ı muhterem için düğmeye basıldı galiba.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır1
cevapla 01.02.2018 00:57
Osman Osman

Serefsizsin

Aynı Görüşte misiniz?
evet14
hayır1
cevapla 01.02.2018 00:00
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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