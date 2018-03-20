Yol Durumu

İşte o uçak!

19 Mart 2018, Pazartesi

İran’da düşen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği TC-TRB kuyruk tescilli jetin Atv'nin yeni dizisi 8. Gün'de kullanıldığı ortaya çıkmıştı. İşte uçağın kullanıldığı o sahne

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