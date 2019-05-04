Haberler Web TV İşte NATO'daki skandalın perde arkası! Türk heyet törene katılmamıştı

İşte NATO'daki skandalın perde arkası! Türk heyet törene katılmamıştı

04.05.2019 10:23

Akdeniz Üniversitesi Devletler Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Emete Gözügüzelli Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığının (SACEUR) devir teslim törenine NATO nezdinde statüsü bulunmayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) davet edilmesini değerlendirerek, ABD'nin Doğu Akdeniz kuşatmasını NATO'ya taşıyarak 'baskı unsuru yaratmaya çalıştığına' dikkat çekti.


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