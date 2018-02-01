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İşte 'Muhasebeci Kenan' gerçeği

31 Ocak 2018, Çarşamba
Yaptığı açıklamalarla CHP'nin tabanını bile çileden çıkaran Öztürk Yılmaz, Musul Başkonsolosu olarak görev yaptığı dönemde DEAŞ'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen baskında korkarak kendisini başkonsolos değil de 'Muhasebeci Kenan' olarak tanıtmıştı. Ülkeye döndüğünde bir kahramanmış gibi karşılanan ve FETÖ elebaşı Gülen'in, hakkında 'geçmiş olsun' mesajı yayımladığı Yılmaz'ın o gün yaşadığı gerçekler ortaya çıktı. Önceki günlerde o gün hakkında "Başıma silah dayadılar. Çatışın emri verdim." gibi söylemlerde bulunan Yılmaz'ın anlattıkları koca bir yalan çıktı. O günlerde Öztürk Yılmaz'ın korumalığını yapan özel harekat polisi Settar Yaşar çarpıcı gerçekleri A Haber'e anlattı.
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Mehmet Mehmet

Chp genel başkan yardımcısı Öztürk'ün gerçek yüzünü özel harekat polisi anlatıyor..! Bütün CHP'liler bu video izlesin...!

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 01.02.2018 01:22
perihan perihan

bu adamın hala dokunulmazlığı varmı.bence en kısa zamanda kaldırılıp yargılanmalı

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 31.01.2018 22:32
mehmet mehmet

bunlara oy vereceğim ha ALLAH göstermesin.

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evet6
hayır0
cevapla 31.01.2018 19:49
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