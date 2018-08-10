İşte milli enerji silahı Wattozz! 10 Ağustos 2018, Cuma

Dünyanın birçok ülkesinde 1 milyon’dan fazla polis memuru tarafından kullanılan uzaktan etkili elektroşok silahı Taser’e, üretimi bitirilen Milli Enerji Silahı ‘Wattozz’ rakip oldu. ABD’li rakibine kıyasla üstün özellikler taşıyan yerli silahın ilk fotoğrafları bugün basına servis edildi.