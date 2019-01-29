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İşte MHP'nin 31 Mart 2019 yerel seçim şarkısı

29 Ocak 2019, Salı

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde kullanacağı seçim şarkısı partinin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyuruldu. MHP’nin paylaşımında, “Kıymetli Sanatçımız Mustafa Yıldızdoğan'ın seslendirdiği seçim şarkımız ''Ehline Emanet'' ifadelerine yer verildi.


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