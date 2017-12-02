İşte madde madde CHP'nin belge sahtekarlığı

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, bugün bir takım dekont ve belgeleri basınla paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun geçen günlerde söylediği yalan bugün CHP eliyle onaylandı. Kılıçdaroğlu'nun iftira belgelerini ATV Haber Müdürü Murat Gener AHaber'e değerlendirdi.
İşte madde madde CHP'nin belge sahtekarlığı01 Aralık 2017, Cuma
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