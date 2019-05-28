İşte Kuzey Irak'taki hedefleri vuran milli silahlar 28.05.2019 17:28

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı milli silahlar Hakurk'a düzenlenen "pençe" harekatına damga vurdu. Teröristlerin korkulu rüyası olan yerli ve milli silahlar ile sınır ötesine düzenlenen operasyonlarda birçok terörist etkisiz hale getirildi. İşte Kuzey Irak'taki hedefleri vuran milli silahlar...