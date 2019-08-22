İşte Kıran Operasyonu'nda ele geçirilen silahlar 22.08.2019 16:03

Hakkari, Şırnak ve Van il jandarma komutanlıklarının ortak katılımıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in emir ve komutasında başlatılan Kıran Operasyonu devam ediyor. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. İşte o silahlar ...

Kıran Operasyonu sürüyor.... Güvenlik güçleri arazi araması sırasında tespit ettiği ve teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı mağaraya girdi. Mağarada çok sayıda biksi makineli tüfek, RPG-7, roket atar silahları ve Doçka ele geçirildi. Doçka uçak savar mühimmatları da bulundu.

Ayrıca operasyonda roketatar sevk fişeği, antitank roketatar mühimmatı, uçaksavar mühimmatı, el bombaları ele geçirildi.