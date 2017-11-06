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İşte Kim Milyoner Olmak İster'de gecenin sorusu

05 Kasım 2017, Pazar
Bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltilen ilginç soru herkesin dikkatini çekti. Sorunun yanıtı ise en az kendisi kadar ilginçti. İşte o soru...
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