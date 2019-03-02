İşte Kılıçdaroğlu'nun övdüğü belediyelerin hali... 02.03.2019 11:44

CHPli belediyeler çöpe battı. Kemal Bey ise yine anlamadı. "Hizmet görmek isteyen bize baksın" çağrısı yaptı. Vatandaş öfke yağdırdı: Pes artık.