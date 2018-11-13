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İşte Kılıçdaroğlu’nun övdüğü belediyeler

13 Kasım 2018, Salı

A Haber ekipleri, CHP'li başkanların yönettiği belediyeleri mercek altına aldı. İşte her konuşmasında CHP belediyeciliğini öven, CHP’li belediyelerin yönettiği kentleri örnek gösteren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu zor durumda bırakacak görüntüler…


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