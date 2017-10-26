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İşte Kılıçdaroğlu'nun görmedikleri!

25 Ekim 2017, Çarşamba
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korktuğunu, bu nedenle de esnafla işçilerle, halkla bir araya gelemediğini ileri sürdü. Peki, bu iddia doğru muydu? A Haber arşiv taraması yaptı, sadece beş dakikalık bir taramada bilgisayar ekranlarına yüzlerce görüntü düştü. İşte Kılıçdaroğlu'nun iddiası ve gerçekler....
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