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İşte Kılıçdaroğlu'nu yalanlayan gerçek rakamlar

10 Ocak 2019, Perşembe

Kriz çığırtkanı CHP ve başkanı Kılıçdaroğlu yalan ve iftiradan vazgeçmiyor! Son olarak enflasyon yalanıyla algı yaratmaya çalışan ana muhalefete gereken cevabı Başkan Erdoğan vermişti. Peki Türkiye'nin enflasyon geçmişi nasıl? Hangi dönemde enflasyon ne kadardı? İşte Kılıçdaroğlu'nun yalanını ortaya çıkaran gerçek rakamlar..


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