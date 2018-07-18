İşte Kılıçdaroğlu-FETÖ ilişkisi 17 Temmuz 2018, Salı

Katıldığı bir televizyon programında kendisine açıkça yöneltilen "FETÖ ile ilişkiniz var mı?" sorusunu reddeden Kılıçdaroğlu ve partisinin icraatlari verdiği cevapla büyük çelişki gösterdi. FETÖ'nün medya ayağına sıkça destek çıkan Bay Kemal, örgütün basın kuruluşlarına yapılan operasyonlara karşı çıkmıştı.