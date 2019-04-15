Haberler Web TV İşte kıdem tazminatında yeni sistemin detayları

İşte kıdem tazminatında yeni sistemin detayları

15.04.2019 09:32

Kıdem tazminatında fon sistemi için ilk toplantının bu hafta yapılması bekleniyor. Devlet güvenceli yeni sistem, 82 milyonu kucaklayacak.


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